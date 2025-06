Petrucci: "Semifinale a Eurobasket F? Sognare è giusto"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente della FIP ha nuovamente commentato il traguardo raggiunto dal gruppo di Capobianco, in attesa di scoprire se sarà Belgio o Germania l'altra semifinalista nel venerdì di Atene: "È un risultato storico che premia il grande lavoro di tutta la Federazione e dello staff di Capobianco. Andrea l'ho voluto fortemente confermare e i fatti mi hanno dato ragione. Ha avuto il coraggio di cambiare rotta, di ringiovanire. Dobbiamo ora goderci questo momento e pensare alla prossima partita. Sognare è giusto e voglio che le ragazze e tutti tifosi lo facciano. È una squadra giovane, che ha un presente e un futuro. Ho detto brava a ognuna delle ragazze perché se lo meritano. Con questa semifinale è iniziato un cammino che attende un gruppo con un grande futuro davanti a sè. Sono curioso di sapere che audience abbiamo avuto perché una partita così incolla la gente davanti alla televisione. La scelta di richiamare il CT dopo gli anni con Crespi e Lardo? Ognuno può avere la sua idea, lo ho creduto in Capobianco, nella sua idea di dare una spallata per puntare ad un futuro diverso. È successo e sono il più felice per questo".