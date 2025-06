Milano, ecco la campagna abbonamenti per il 2025/26 all'Unipol Forum

La fase di prelazione comincerà alle 15:00 del 1° luglio e terminerà alle 18:00 del 15 luglio, mentre la fase di vendita libera comincerà venerdì 18 luglio sempre alle 15:00 (clicca qui per ottenere tutte le informazioni necessarie). La novità principale riguarda l’introduzione della formula “Flexi+” che permetterà all’abbonato di rivendere il proprio abbonamento in modo sicuro nei casi in cui non possa presenziare alla partita.