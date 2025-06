A margine dalla posa della prima pietra del nuovo palazzetto, il presidente della Virtus Segafredo Bologna ha commentato le ultime notizie di mercato delle Vu Nere: "Abbiamo preso Vildoza, è arrivata la firma nella notte. Stiamo lavorando per un altro grosso nome, oltre a un italiano di valore. La campagna abbonamenti partirà il 7 luglio. Per lo sponsor di maglia siamo in dirittura di arrivo. Belinelli? Resterà con noi, dobbiamo capire in che veste".