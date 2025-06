Cantù, primo botto: annuale con opzione per Giordano Bortolani

LA CARRIERA

Dopo essersi trasferito in Lombardia da bambino, Bortolani entra nel settore giovanile dell’Olimpia all’età di 11 anni. A Milano completa l’intera trafila, arrivando a esordire in Serie A durante la stagione 2017-18. Nello stesso anno muove i primi passi, grazie al doppio tesseramento con Bernareggio, anche in Serie B. Nelle due stagioni successive viene girato in prestito in Serie A2, a Legnano e Biella, chiudendo in entrambi i casi oltre la doppia cifra di media. Una continua crescita che convince Milano a offrirgli un rinnovo quinquennale nell’estate del 2020. Per continuare la propria maturazione, va in prestito a Brescia, giocando così la prima stagione completa in Serie A. L’anno successivo, sempre sotto l’egida dell’Olimpia, si trasferisce a Treviso, dove produce una stagione da 11.8 punti a partita in LBA e vince il premio di “Best Young Player” della Basketball Champions League, grazie a una campagna europea da 14.7 punti di media. Nell’annata 2022-23 passa a titolo temporaneo prima in Spagna al Manresa, segnando 10.1 punti di media in Liga ACB, e poi di nuovo in Serie A con Verona per il finale di stagione. Nell’estate 2023 entra definitivamente nella rosa della prima squadra dell’Olimpia Milano, dove resta per due stagioni in cui dà prova del proprio valore anche in Eurolega.

Dopo diverse convocazioni con le selezioni giovanili, Bortolani ha esordito con la Nazionale maggiore nel febbraio 2020, collezionando da allora 20 presenze con la maglia dell’Italia.