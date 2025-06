Venezia, firmato il nuovo play: tra poco l'annuncio di RJ Cole

Stando alle fonti consultate da Francesco Pioppi (Il Resto del Carlino), la trattativa tra l'Umana Reyer Venezia e RJ Cole si è conclusa nel migliore dei modi per gli orogranata: nessun inserimento dell'ultimo momento di squadre di Eurolega come per Zavier Simpson (vicino all'ASVEL), i veneti andranno a sostituire Tyler Ennis con RJ Cole, 25enne americano, play reduce da un'ottima annata tra campionato lituano e BCL col Rytas Vilnius. (La Ora per Ora verrà aggiornata non appena verrà emesso il comunicato dalla Reyer).