Italbasket, Pozzecco: "Non ci credeva nessuno, i miei ragazzi sono capaci di tutto"

ITALBASKET

Il coach azzurro: "Abbiamo rischiato e alzato l'asticella. Siamo tra le prime otto del mondo, imbucati alla festa"

Mondiali: Italia-Portorico, le foto del match















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Ansa

© Ansa

© Ansa

© Ansa

© Ansa

© Ansa

© Ansa

© Ansa 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel 1998 era nell'Italia che raggiunse i quarti di finale di un Mondiale di basket. Ora Gianmarco Pozzecco vive questo traguardo che mancava da 25 anni da coach. "Ma non parliamo di me. Dedichiamo questa partita a Matteo Spagnolo e alla sua famiglia per la perdita del nonno materno. Sono cose che a voi sembreranno esagerate ma a cui io do il valore giusto. Stamattina gli ho scritto un messaggio - ha detto Pozzecco alla Rai dopo la vittoria su Portorico. - L'unico a crederci era il papà di Gigi (Datome, ndr) perché è l'unico che conosce suo figlio e ai tifosi. Neanche i miei pensavano di arrivare fin qui. È stata una partita tremenda - ha proseguito - Abbiamo rischiato e alzato l'asticella. Siamo tra le prime otto del mondo, imbucati alla festa. Questi ragazzi sono capaci di tutto. Dedico questo traguardo alla mia famiglia", ha aggiunto a Sky. "Scelta intelligente, staff di prim'ordine e squadra perfetta. Ora continuiamo a sognare", ha detto il presidente della Federbasket Gianni Petrucci.

MELLI: "POSSIAMO SOLO GUADAGNARCI"

"È un bel risultato, però adesso vediamo... Nessuno si aspettava di trovarci qui in questo momento, possiamo solo guadagnarci qualcosa". Lo ha detto Nicolò Melli dopo il successo contro Portorico. "È una bella cosa, non so quanti ci avrebbero scommesso, il merito va allo staff che ci dà fiducia, a chi ci supporta e al lavoro che abbiamo fatto. Ognuno qui fa il suo, porta il suo mattoncino e secondo me questo è il bello di questa squadra".

PETRUCCI: "ORA SOGNARE"

"Erano troppi anni che non arrivavamo tra le prime otto al mondo. È stata fatta una scelta intelligente e la squadra è stata perfetta. Ora dobbiamo sognare". Lo ha detto il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ai microfoni Rai dopo il successo contro Portorico. "La squadra c’è, i giocatori sono straordinari, e c’è uno staff tecnico di primo ordine", ha aggiunto.

Vedi anche Basket Mondiali di basket, l'Italia batte Portorico e vola ai quarti