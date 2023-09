Mondiali di basket, l'Italia batte Portorico e vola ai quarti

MONDIALI DI BASKET

Gli azzurri di Pozzecco vincono 73-57 e staccano il pass per il passaggio del turno: non accadeva dal 1998. Sugli scudi Ricci, Tonut e Datome

Mondiali: Italia-Portorico, le foto del match















































Il cammino dell'Italia ai Mondiali di basket continua. All'Araneta Coliseum gli uomini di Pozzecco battono 73-57 Portorico e staccano il pass per il passaggio ai quarti di finale per la prima volta dal 1998. A Manila gli azzurri partono forte nella prima frazione e si portano a +10, poi abbassano le percentuali nel tiro da fuori e subiscono il ritorno degli avversari nel secondo quarto. Nel terzo quarto gara equilibrata e tirata con Tonut in evidenza, poi Datome e Ricci danno la scossa da tre nell'ultimo parziale e chiudono i conti archiviando la pratica. Ora la sfida tra Serbia e Repubblica Dominicana definirà la posizione nel girone degli azzurri. Possibile incrocio con gli Stati Uniti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL PRIMO QUARTO

All'Araneta Coliseum l'Italia parte col quintetto Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Polonara. Portorico scende invece in campo con Pineiro, Conditt, Thompson JR., Romero, Waters. I primi quattro punti li mette a segno Romero, poi gli azzurri prendono subito le misure all'avversario e danno la prima spallata al match. Spisso piazza una tripla, poi ci pensano Tonut, Fontecchio e Polonara ad allungare con un parziale di 15-0. Waters interrompe la striscia azzurra con 7 punti e 3 rimbalzi e tiene in gara Portorico portandosi a -5. Break a cui gli azzurri rispondono aumentando le percentuali al tiro con Datome e Ricci e riportandosi a +10. Il primo parziale termina 25-15 per gli uomini di Pozzecco. Dieci punti di Tonut, 7 punti per Waters.



IL SECONDO QUARTO

La seconda frazione inizia col quintetto "piccolo" in campo per l'Italia e con Portorico che prova ad aumentare il ritmo e ad accorciare le distanze. Dopo una tripla di Howard, Procida va a bersaglio al primo tiro, gli azzurri lavorano bene a rimbalzo in attacco e tengono le distanze con Severini e Tonut. Complice qualche errore di troppo dell'Italia al tiro e nella gestione della palla, Water, Howard e Romero accorciano e si portano a -5. La banda di Pozzecco tiene botta a rimbalzo e limita i danni con Melli e Tonut. Dopo il time out Portorico però cambia passo. Ortiz piazza una tripla, poi Pineiro e Water chiudono il secondo quarto sul 39-36 a -3 dagli azzurri ricucendo lo strappo. Per l'Italia pessime percentuali nel tiro da fuori (18%, 3/17). Stefano Tonut top scorer da una parte con 13 punti, dall’altra il miglior realizzatore invece è Tremont Waters con 10 punti.

IL TERZO QUARTO

Nel terzo quarto l'Italia inizia con una schiacciata di Tonut. Conditt però risponde con la stessa moneta: 41-38. Sotto pressione, gli azzurri pasticciano nella gestione, sprecano diversi possessi e continuano a sbagliare da tre forzando troppo. Per diversi minuti non segna più nessuno, poi Pineiro e Thompson portano Portorico a +2: 41-43. Ricci pareggia i conti da sotto e gli azzurri interrompono il digiuno in attacco portandosi sul 43-43. Canestro che sveglia gli azzurri. Datome e Fontecchio allungano con due triple (49-43) poi Fortiz accorcia dalla lunetta e Fontecchio va ancora a bersaglio (51-44). Sulla sirena Howard pesca un jolly da lontanissimo e il terzo quarto si chiude 51-47 per l'Italia.



IL QUARTO QUARTO

Datome dà subito la scossa con un'altra tripla: 54-47. In campo si lotta su ogni palla a rimbalzo e Ricci forza dalla distanza e riporta l'Italia a +10: 57-47. Fontecchio fa volare gli azzurri a +13, ma Waters non molla: 59-50. Ricci non sbaglia ancora da tre e piazza un colpo pesantissimo, poi Severini segna uno dei due tiri liberi (63-50). Howard portano il punteggio sul 63-50, ma Ricci è in palla e tiene le distanze: 65-53. Da una parte Pineiro segna quattro punti dalla lunetta (65-57), dall'altra invece Melli e Ricci tengono le distanze (68-57). Problema alla caviglia per Conditt. Nel finale l'Italia gestisce bene il cronometro, accelera e si porta sul 73-57. Gara finita: l'Italia vola ai quarti! Top scorer Ricci con 15 punti e 3 rimbalzi e Tonut con 15 punti. A Porto Rico, eliminata, non sono bastati i 13 punti e 9 assist di Waters. Il tabellino dell'Italia: Ricci 15, Datome 11, Fontecchio 12 (+12 rimbalzi), Tonut 15, Spissu 8, Severini 3, Spagnolo, Procida 2, Melli 7 (+12 rimbalzi), Diouf n.e., Pajola (9 assist), Polonara.