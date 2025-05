Nba: Minnesota travolge Golden State, serie sull'1-1

I Minnesota Timberwolves pareggiano i conti nella serie contro i Golden State Warriors in gara 2. Dopo aver cominciato il match con un parziale di 13-0, i padroni di casa hanno toccato anche il +22 nel corso del primo tempo e sono rimasti avanti fino alla fine, concedendo al massimo agli ospiti di rientrare fino al -7. Il migliore in campo è Julius Randle con 24 punti e 11 assist. Anthony Edwards esce per una distorsione alla caviglia, ma è in grado di giocare nel secondo tempo e chiude a quota 20. Coach Steve Kerr, privo di Steph Curry, schiera 14 giocatori nel primo tempo ma non va oltre i 18 punti di Jonathan Kuminga e i 17 di Jimmy Butler. Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 117-93 (serie 1-1) Tabellone playoff NBA, la Eastern Conference Secondo turno Cleveland Cavaliers (1)-Indiana Pacers (4), serie 0-2 Boston Celtics (2)-New York Knicks (3), serie 0-2 Tabellone playoff NBA, la Western Conference Secondo turno Oklahoma City Thunder (1)-Denver Nuggets (4), serie 1-1 Minnesota Timberwolves (6)-Golden State Warriors (7) serie 1-1.