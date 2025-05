Trento, Pecchia: "Mi aspetto una partita molto complicata"

Andrea PECCHIA (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Mi aspetto una partita molto complicata, anche perché Napoli, avendo raggiunto la salvezza, giocherà con la testa libera. Noi abbiamo già la certezza di essere nelle prime quattro, ma vogliamo vincere e vedere se, con una combinazione di risultati, riusciremo a scalare ancora qualche posizione in classifica. Sarà una gara difficile: sul loro campo hanno perso anche squadre di vertice e ci vorrà massima attenzione. Durante tutta la stagione abbiamo dimostrato di non sottovalutare mai nessun avversario, e anche questa volta stiamo preparando la sfida con grande serietà. Per noi è importante vincere: veniamo da cinque successi consecutivi, arrivati dopo un periodo difficile in cui avevamo subito qualche sconfitta. Ora vogliamo chiudere bene la regular season per presentarci al meglio all’inizio dei playoff».