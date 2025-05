Sulle colonne della Gazzetta dello Sport il patron della Virtus Bologna ha parlato della squadra che verrà e del futuro delle due stelle in scadenza, Shengelia e Cordinier: "Linee guida per la prossima squadra? Svecchiarla. Bisogna avere giocatori attrezzati per reggere gli scontri. Il mio Pajola assolutamente. Hackett anche. Cordinier e Shengelia vorrei tenerli. Ma se arrivano offerte da franchigie Nba o big europee, non possiamo competere".