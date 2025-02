Basket, Eurolega: altro ko per Bologna, Parigi espugna la Segafredo Arena

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-PARIS BASKETBALL 77-83

Altra sconfitta per Bologna in Eurolega, 83-77 in casa contro Parigi. Gli emiliani provano subito a tenere un ritmo basso, per contrastare le transizioni veloci degli ospiti. Shengelia sale subito in cattedra per le V-nere, avanti 25-17 alla prima pausa breve. La squadra di Ivanovic sembra poter controllare bene il vantaggio, con Cordinier e Morgan che segnano punti importanti. La tripla di Belinelli sulla sirena vale il +11 all’intervallo, sul 46-35. Al rientro in campo dagli spogliatoi gli uomini di Splitter aumentano i giri del motore: Lo dalla panchina e Jantunen sono micidiali a ritmi alti, con i francesi che accorciano fino al 64-58 a dieci minuti dalla fine. La Virtus cala di ritmo ed energie nel periodo finale, con gli ospiti che invece continuano ad andare in transizione ad alta velocità: Hifi segna una serie di canestri in successione che fanno malissimo alla Segafredo, fino al sorpasso a poco più di tre minuti dalla fine. La lucidità ai padroni di casa sul finale manca sempre di più, con i parigini che portano a casa il successo piuttosto agilmente. Sconfitta numero diciannove per Bologna, al terzultimo posto della classifica. I play-off restano un miraggio.