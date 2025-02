Basket, Serie A: Trento vince a Varese, Venezia travolge Napoli

UMANA REYER VENEZIA-NAPOLIBASKET 91-68

La Reyer Venezia impiega poco più di metà partita a chiudere i giochi e assicurarsi la vittoria contro Napoli: finisce 91-68 per la Reyer che, però, a 10 minuti dal termine è avanti 75-45 trascinata dalla coppia scatenata composta da Mfiondu Kabengele (23 punti in 27 minuti) e da Mcgruder, che pure chiude a quota 20. Dopo due ko, la formazione di Spahija torna a sorridere riavvicinandosi alle prime otto posizioni alla vigilia di una Coppa Italia che, però, non disputerà. Non lo farà neanche la squadra campana, che cade dopo tre vittorie di fila ma resta comunque pienamente in corsa per la salvezza grazie allo scatto delle ultime settimane.