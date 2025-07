EuroBasket 2025: DiVincenzo e Polonara tra i convocati del ct Pozzecco

Parte tra speranza e un pizzico di nostalgia il percorso verso EuroBasket 2025. Il ct dell'Italia Gianmarco Pozzecco ha diramato i convocati per il ritiro in preparazione alla manifestazione continentale e tra i nomi figurano anche quelli di Donte DiVincenzo e Achille Polonara. Il primo porta speranza, perchè avere una stella Nba in azzurro rappresenta un salto di qualità fondamentale per la nazionale. In forza ai Minnesota Timberwolves, il 28enne è da pochissimo diventato italiano. Il secondo, Polonara, porta una positiva nostalgia: ovviamente il 33enne di Ancona, in cura per una leucemia, non potrà partecipare al ritiro ma la sua chiamata da parte del ct Pozzecco è un gesto di grande significato.