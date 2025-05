Arcieri alza l'ambizione di Trieste: "Vogliamo giocare in Europa"

"Penso di sì per due motivi. Il primo è che non giocando partite, ma allenandosi, mi sembra un po' più fresco. Il secondo è che, avendo l'opportunità di guardare la squadra e capire meglio dove può inserirsi, al suo rientro accade quello che abbiamo visto l'altra sera: 11 punti, 12 assist e zero palle perse. Quella è la versione di Colbey Ross di cui abbiamo bisogno se vogliamo giocare a giugno. Non credo che un infortunio sia un vantaggio, ma nella vita proviamo a trasformare i limoni in limonata. Colbey è in forma, ha giocato una partita incredibile, con 18 assist dove per assist intendo un passaggio che crea un tiro, anche se poi il tiro è sbagliato. Colbey è fondamentale, come Brooks e come Markel, ma il play crea tutto, crea l'ambiente in cui giochiamo. Abbiamo visto Uthoff che ha segnato 23 punti anche per come gli è arrivata la palla. Ross è fondamentale, sta giocando benissimo e con energia. La stagione è stata lunga per tutti in LBA, sono 9 mesi che giochiamo".