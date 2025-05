Galbiati: "Contro Reggio Emilia serve la miglior versione di Trento"

Ultima gara di regular season in casa per la Dolomiti Energia Trentino, che affronta l'UNAHOTELS Reggio Emilia per chiudere nel migliore dei modi. Paolo Galbiati ha presentato la gara ai nostri microfoni: "Reggio Emilia è una squadra dalla grandissima fisicità, un bel mix di veterani e giovani. È una squadra che si è guadagnata, come noi, il diritto di giocare la post-season. È una partita che vale per i piazzamenti, per la corsa ai play-off, quindi è molto importante".