Portland, l'allenatore Chauncey Billups si dichiara non colpevole di aver truccato partite di poker

Le accuse, se cumulate, farebbero rischiare a Billups quasi 40 anni di carcere. Il legale dell'ex campione Nba, Chris Heywood, avrebbe replicato insistendo sull'integrità del suo assistito, che non avrebbe rischiato la reputazione e la credibilità per una semplice partita a carte. Sia Billups che gli altri indagati (circa 30) dovranno presentarsi per ricevere aggiornamenti sul caso il prossimo 4 marzo davanti al giudice, che conta di iniziare il processo nel settembre 2026. Tra gli indagati anche un altro volto illustre dell'Nba, Damon Jones, ex giocatore, tra le altre, dei Boston Celtics e dei Golden State Warriors.