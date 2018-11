Eurolega, l'Olimpia Milano batte il Darussafaka con il brivido finale

15/11/2018

LA PARTITA VISTA DA EDOARDO GRASSI

Per arrivare ai playoff d’Europa le partite contro squadre di seconda fascia vanno vinte, a prescindere dal modo: una lezione che Milano aveva già imparato conquistando punti senza incantare (Buducnost, Khimki ed Efes) e che viene applicata anche ad Istanbul contro il Darussafaka, la meno competitiva delle tre turche. Punti pesanti, da cercare senza troppi fronzoli anche se la tentazione in partenza, con vantaggi che arrivano fino al più 12 nel secondo quarto, è quella di giocare in libertà tentàti dal controllo quasi totale e dalle alte percentuali di tiro da fuori (con 11 su 18 da tre) che accompagnano soprattutto il rientrante Nedovic.



Così il primo tempo – chiuso 54-49 dall’Olimpia – non così la ripresa quando il Darussafaka, ritrovata la voglia di difendere, alza la pressione ed i ritmi come vuole la regia di Mc Callum rientrando pienamente in partita, al punto da mettere il muso avanti (69-68) al tramonto del terzo quarto. Ma basta la sosta in panca dell’intervallo breve a portare consiglio a Milano che inizia l’ultimo periodo con due triple di Jarrels e Micov e due perle in sottomano ancora di Jarrels: le montagne russe della Volkswagen Arena mettono i campioni d’Italia sul carrello del più 12 ma non ci siamo ancora perché i padroni di casa si riportano anche a -2 nell’ultimo minuto e qui occorrono le mani ferme dalla lunetta di James e di Micov per chiudere il conto 98-92, terza vittoria su tre in trasferta per l’Armani che in Eurolega continua a viaggiare in media playoff.



I 21 punti di James, i 20 di Micov, i 17 di Nedovic ma soprattutto il 18 su 32 nelle triple danno l’idea del potenziale offensivo di Milano, rimasto inespresso soltanto nel terzo quarto mentre qualche difficoltà in area, soprattutto per i troppi secondi tiri concessi, e la difficoltà a gestire i vantaggi, restano nel bicchiere mezzo vuoto del perfezionismo che, giocando ogni tre giorni, non può essere una virtù praticabile.