Eurolega: Istanbul ancora amara per la Virtus, vince il Fenerbahce

EUROLEGA

I turchi accelerano nella fase centrale di gara e vincono 88-75: Banchi terzo in attesa di Olimpia-Barcellona

© twitter virtus bologna Istanbul si conferma terreno ostico per la Virtus in Eurolega: Bologna perde 88-75 contro il Fenerbahce. Dopo il 25-21 dei primi 10 minuti in favore delle V Nere, i turchi accelerano nella fase centrale di gara, trovando il +5 (52-47) all'intervallo lungo e scappando via con il 19-9 del terzo periodo. Non bastano i 17 punti di Lundberg: Banchi scivola momentaneamente al terzo posto in attesa di Olimpia Milano-Barcellona.

Istanbul non porta bene quest'anno alla Virtus Bologna che, come con l'Efes, perde malamente in terra turca in Eurolega e ora rischia di scivolare al terzo posto: a sorridere è il Fenerbahce che si impone 88-75. Senza Belinelli (diventato per la seconda volta padre), Banchi affronta la sfida partendo in quintetto con Lundberg, che fino alla fine proverà ad evitare il ko dei suoi. La partenza delle V Nere, tra l'altro, è ottima: 25-21 dopo 10 minuti. Ma è proprio nella fase centrale di gara che i padroni di casa trovano l'allungo decisivo: il 31-22 del secondo periodo consente al Fenerbahce di andare all'intervallo lungo sul +5 (52-47).

Ed è nel terzo periodo che gli uomini di Jakisevicius scappano definitivamente: un 19-9 di parziale che di fatto pone fine al match. Ad inizio ultimo quarto, la Virtus ci prova, risalendo fino al -8 (75-67), ma i turchi trovano un parziale di 11-3 riportandosi sul +16 (86-70) e chiudendo i giochi. Finisce 88-75: per la Virtus arriva l'ottavo ko in 23 partite di Eurolega, con la differenza punti ora a sfavore in caso di arrivo a parità di record. E ora, a decidere se Banchi scivolerà o no al terzo posto sarà proprio l'Olimpia di Messina, impegnata nel match del Forum contro i catalani. Il Fenerbahce, invece, sale a 14-9 trascinato da Motley (23 punti) e Wilbekin (15).

IL TABELLINO

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 88-75

(21-25, 52-47, 71-56)

Fenerbahce Beko Istanbul: Motley 23 (9/12 da 2, 5/7 tl), Wilbekin 15 (3/4 da 2, 3/12 da 3), Papagiannis 7 (2/3 da 2, 1/1 da 3), Guduric 10 (3/3 da 2, 4/4 tl), Calathes 5 (2/6, 1/2 tl), Sanli 8 (2/2, 1/1, 1/2 tl), Mahmutoglu 0, Noua 9 (3/3 da 2, 1/1 da 3), Dorsey 4 (2/4 da 2), Madar 7 (1/1 da 3, 4/4 tl). N.e.: Hazer. All.: Jakisevicius

Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 17 (4/9 da 2, 2/3 da 23/5 tl), Hackett 11 (3/7, 1/1, 2/4 tl), Mickey 7 (2/5 da 2, 3/4 tl), Dunston 4 (2/2 da 2), Abass 12 (1/2, 3/7, 1/2 tl), Cordinier 11 (3/6 da 2, 5/5 tl), Pajola 7 (2/4 da 3, 1/2 tl), Lomazs 1 (1/2 tl), Polonara 0, Zizic 5 (2/6 da 2, 1/3 tl). N.e.: Mascolo, Menalo. All.: Banchi