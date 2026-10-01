Eurolega, Carr sulla sirena! La Virtus riscatta la sconfitta nel derby e batte l’Olympiacos 96-94

LA PARTITA



La sfida del PalaDozza comincia subito a ritmi molto alti, con il risultato che rimane in equilibrio fino a sessanta secondi dal termine del primo quarto, quando Diouf prima, e Hackett poi, mandano la Virtus avanti di 3 punti. All’inizio del secondo periodo i greci rimontano e si portano in vantaggio grazie a un parziale di 13-2, a cui Bologna risponde subito con un 11-0. All’intervallo il punteggio è di 49-50 in favore dell’Olympiacos.



Il terzo quarto è tutto di marca Virtus. Diarra, Alston e Moore riportano avanti la squadra di Mumbrù che, grazie anche a un buon apporto dalla panchina da parte di Klintman e Frazier, chiude avanti di 5 punti. A questo punto sale in cattedra Ndiaye: l’ala senegalese segna quattro canestri in meno di due minuti e riporta avanti i suoi. Bologna sembra ormai in difficoltà, ma nella seconda metà dell’ultimo periodo Edwards e Diarra si caricano la squadra sulle spalle, riportandola in vantaggio di una lunghezza a 10” dal termine. Ndiaye riporta avanti i suoi, ma questa volta sulla sirena è la Virtus ad avere la meglio grazie a una tripla di Carr.