Eurolega, Carr sulla sirena! La Virtus riscatta la sconfitta nel derby e batte l’Olympiacos 96-94

Dopo la sconfitta all’ultimo contro Milano, la Virtus Bologna riesce a ottenere il primo successo in Eurolega al termine di una partita bellissima e ricca di colpi di scena, finita sul 96-94 per le V Nere. La squadra di Mumbrù rimane a contatto per tutta la partita, riuscendo anche a chiudere il terzo quarto avanti di cinque. Nell’ultimo periodo è un ribaltone continuo, con Ndiaye che riporta avanti i greci prima del canestro decisivo di Carr sulla sirena.
LA PARTITA
La sfida del PalaDozza comincia subito a ritmi molto alti, con il risultato che rimane in equilibrio fino a sessanta secondi dal termine del primo quarto, quando Diouf prima, e Hackett poi, mandano la Virtus avanti di 3 punti. All’inizio del secondo periodo i greci rimontano e si portano in vantaggio grazie a un parziale di 13-2, a cui Bologna risponde subito con un 11-0. All’intervallo il punteggio è di 49-50 in favore dell’Olympiacos.
Il terzo quarto è tutto di marca Virtus. Diarra, Alston e Moore riportano avanti la squadra di Mumbrù che, grazie anche a un buon apporto dalla panchina da parte di Klintman e Frazier, chiude avanti di 5 punti. A questo punto sale in cattedra Ndiaye: l’ala senegalese segna quattro canestri in meno di due minuti e riporta avanti i suoi. Bologna sembra ormai in difficoltà, ma nella seconda metà dell’ultimo periodo Edwards e Diarra si caricano la squadra sulle spalle, riportandola in vantaggio di una lunghezza a 10” dal termine. Ndiaye riporta avanti i suoi, ma questa volta sulla sirena è la Virtus ad avere la meglio grazie a una tripla di Carr.
La guardia canadese chiude con una grande doppia doppia (22 punti e 10 assist) che, unita a quella di Diarra (18 punti + 14 assist) e ai 17 punti di Moore, portano la Virtus al primo successo in Eurolega. Non bastano all’Olympiacos i 23 punti di Ndiaye dalla panchina, uniti ai 22 di Dorsey e ai 20 di Vezenkov per evitare la prima sconfitta stagionale in Europa.