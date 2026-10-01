Vela, Ferrari Hypersail sceglie Livorno come base e casa del progetto

La struttura dell’edificio e degli spazi interni sono stati progettati con lo scopo di concentrare, in maniera funzionale e strategica, tutte le attività di Ferrari Hypersail. Le scelte cromatiche si ispirano al design della livrea della barca, in cui il Grigio Hypersail e il Giallo Fly si alternano in una composizione lineare e rigorosa, inglobando due ordini di finestrature: quelle in vetro sono riservate agli uffici, mentre le pannellature in policarbonato rendono riconoscibili gli spazi dedicati all'imbarcazione. Sul portale d’ingresso, una riproduzione della vista frontale tecnica della prua rivela l’orientamento che la barca assume all’interno dell’hangar. Analogo intervento è presente sul tetto dell’edificio, dove la sagoma tecnica della pianta della barca è rappresentata in tutta la sua estensione, rivolgendo la prua verso l’uscita dall’hangar.