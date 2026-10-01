Suzuki World Triathlon Cup Roma: all’EUR il grande triathlon internazionale

“Siamo molto felici di accogliere ancora una volta a Roma la World Triathlon Cup, in un luogo straordinario come l’Eur, dove il triathlon riesce a trasformare un intero pezzo di città in un grande impianto sportivo a cielo aperto: il Laghetto per il nuoto, le biciclette lungo i grandi viali e tra le architetture monumentali, la corsa nel verde del parco”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Qui non è semplicemente Roma a fare da sfondo allo sport: è la città stessa che diventa parte della competizione. Siamo orgogliosi di accompagnare la crescita del triathlon in Italia e di costruire a Roma un rapporto sempre più forte con questo sport, che vogliamo estendere sempre di più anche al grande mondo dei non professionisti e degli appassionati. È questa la nostra idea di capitale dello sport: ospitare i grandi campioni e i grandi eventi internazionali, ma fare in modo che la loro forza diventi un volano per la partecipazione, per lo sport di base e per una pratica sportiva sempre più diffusa e accessibile. Perché un grande evento lascia davvero un segno quando fa nascere nuove passioni, rafforza una comunità e porta sempre più persone a fare sport”.