Tiro a volo: Bacosi argento e squadre azzurre d'oro agli Europei di skeet

01 Ott 2026 - 18:30
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L'Italia chiude l'Europeo 2026 di skeet ad Atene con un argento individuale e due titoli a squadre. A salire sul secondo gradino del podio è stata Diana Bacosi, che ha compiuto un'impresa: entrata in finale in ottava posizione col punteggio di 117/125, l'olimpionica di Rio 2016 e argento a Tokyo 2021 si è trovata infine a duellare per l'oro con la britannica Amber Jo Rutter, che con il totale di 34/36 a 33/36 ha avuto la meglio. "Sono davvero contenta di questo risultato - ha spiegato Bacosi -. E' stata una gara molto impegnativa e disputare la finale sotto la pioggia ha reso tutto più complicato. In ogni caso, è stata un ottimo modo di testare la mia preparazione in vista del Mondiale di Doha a novembre". Sara Bongini, quinta al termine delle qualificazioni, ha chiuso la finale al settimo posto. Bacosi e tornata sul podio con Bongini e Martina Bartolomei per il titolo di campionesse europee a squadre conquistato con il totale di 352/375, davanti a Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Nella prova maschile, Epilogo molto complicato ha avuto la gara maschile. Al termine di una qualificazione impegnativa, la serie conclusiva è iniziata molto male per Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro: il Jury in capo ha assegnato a entrambi una penalità di due zeri per essersi presentati in ritardo al reporting time, così Cassandro, pur avendo mancato un solo piattello, si è ritrovato ottavo, mentre Rossetti si è fermato in sesta posizione. L'oro è andato al finlandese Kallionen. A consolare gli azzurri, anche se solo parzialmente, il titolo a squadre conquistato da Rossetti, Cassandro e Pittini, undicesimo nell'individuale, con il totale di 365/375.

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