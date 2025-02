Trento, Žukauskas e il trionfo in Coppa Italia: "Un premio per tutta l'organizzazione"

Intervistato dal “Corriere del Trentino”, Eigirdas Žukauskas è tornato indietro parlando del grande trionfo nella Frecciarossa Final Eight 2025: “Le sensazioni sono ancora fortissime. Per qualche giorno è stato difficile andare a letto e prendere sonno senza ripensare a quello che abbiamo vissuto. Sono stati quattro giorni perfetti. Siamo stati capaci di raggiungere un risultato inedito per questa società, il primo titolo importante dell'Aquila. Un risultato non solo sportivo, ma che premia tutta l'organizzazione che ci permette di fare il nostro mestiere. Fare parte di questo momento storico è un privilegio. Ci ho creduto fin dal primo giorno. Qui c'è veramente un gruppo di ragazzi che ha iniziato a lavorare sodo già dal raduno estivo. Per me è il primo anno a Trento quindi non posso fare paragoni con il passato, ma ho abbastanza esperienza per avere visto altre realtà e quello che si vive qui è raro. La passione e l'impegno che trovo ogni giorno a tutti i livelli del club ci spinge a fare lo stesso in palestra. Tutto questo ci spinge a essere parte di un progetto che va oltre lo sport: siamo membri di una comunità ed è una fortissima motivazione in più”.