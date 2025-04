Trento, Galbiati: "Abbiamo difeso male, è una bella brutta vittoria"

Il coache della Dolomiti Energia analizza la vittoria della sua squadra a Cremona e critica l'approccio difensivo della squadra. "Abbiamo dimostrato di essere una squadra da play-off? Non lo so. So che abbiamo vinto la partita. So che non abbiamo difeso per tanto tempo, per 25 minuti non abbiamo fatto niente. Poi abbiamo iniziato a difendere e a correre, Myles Cale finalmente ha fatto dei canestri ed è ripartito. Sono contento, una bella brutta vittoria. Non abbiamo giocato male, abbiamo difeso male. Giocare male è un'altra cosa. Abbiamo comunque segnato 89 punti fuori casa, va bene così".