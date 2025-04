Trento, Ellis: "Contro Cremona sarà sicuramente una partita difficile"

Quinn ELLIS (Play/guardia DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Contro Cremona sarà sicuramente una partita difficile. Sono una squadra molto diversa rispetto all’andata: hanno inserito Payton Willis, aggiunto Christon, Burns e Omenaka. Corrono tanto, giocano a ritmi alti e sfruttano il grande talento delle loro guardie. Nikolic, in particolare, sta attraversando un ottimo momento di forma. Affronteremo quindi una squadra in fiducia, e per questo dovremo giocare una partita solida e intensa per tutti i 40 minuti, soprattutto stando molto attenti alla difesa uno contro uno. In casa, Cremona alza il livello difensivo anche grazie alla spinta del proprio pubblico: dovremo essere bravi a muovere la palla, trovare i giusti vantaggi e colpire i loro punti deboli. Giocare una volta a settimana mi sta permettendo di lavorare molto sul mio fisico, sentirmi più pronto sia fisicamente che mentalmente, e mi sento più preparato alle partite, ovviamente ci sono pro e contro. La mia caviglia sta molto meglio, ci sto lavorando tanto e mi sento sempre meglio. Sono molto carico per la partita, anche perché nell’ultima uscita non ero molto in ritmo e non ho giocato come avrei voluto. In questa stagione mi sto divertendo molto: abbiamo ancora tanto lavoro da fare e sono completamente concentrato sul migliorare giorno dopo giorno, sia a livello personale che di squadra, per affrontare al meglio le ultime cinque partite di regular season e arrivare preparati ai playoff».