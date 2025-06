Draft Nba, Dallas sceglie Copper Flagg come numero 1

L'ala americana Cooper Flagg è stato scelto mercoledì al primo posto assoluto dai Dallas Mavericks nel Draft NBA. Flagg e' il giocatore più giovane a raggiungere la vetta del draft dai tempi di LeBron James, a 18 anni e 186 giorni. Ex stella della Duke University, è considerato un talento eccezionale, pronto a lasciare il segno nella NBA; atletico, con fondamentali superiori alla media e un posizionamento eccellente, Cooper Flagg (2,06 m) è un giocatore versatile. L'arrivo di Flagg rilancia i Mavericks, che molti tifosi avevano criticato per aver ceduto la superstar Luka Doncic ai Los Angeles Lakers all'inizio di febbraio. Decima nella Western Conference, la franchigia texana ha sfiorato i playoff ad aprile, nonostante l'assenza del suo miglior marcatore, Kyrie Irving, a causa di un infortunio. "Sarà un viaggio incredibile", ha detto Flagg. Alla domanda sulla possibilità di diventare la seconda prima scelta assoluta a vincere un titolo al suo primo anno in Nba, dopo Magic Johnson nel 1980, Flagg ha annuito. "Ho sempre voluto vincere ovunque sia stato", ha detto. "Quindi sì, ho intenzione di fare bene e vincere molte partite".