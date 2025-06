Sarà Italia-Belgio la semifinale di Eurobasket femminile

Grazie all'83-59 sulla Germania (44 punti e 19 rimbalzi totali per la coppia di lunghe Messeman-Liskens), sarà il Belgio l'avversaria dell'Italia nella seconda delle semifinali di Eurobasket femminile al Peace and Friendship Stadium di Atene. La sfida si giocherà alle 19.30 di venerdì. Nella prima semifinale (sempre venerdì, 16.30 italiane), a incrociare la Francia sarà la Spagna (88-81 nel quarto di finale sulla Cechia, rimontando dal -7 nella ripresa grazie ai 31 punti e 8 rimbalzi di Carrera). Lituania-Cechia (venerdì, 10.45) e Turchia-Germania (venerdì, 13.30) le gare per il piazzamento dal 5° all'8° posto.