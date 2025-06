Napoli, biennale firmato con Ishmael El-Amin

Dichiarazione di James Laughlin, GM del Napoli Basket:

"El-Amin è il profilo ideale, sia come giocatore che come persona, per il nostro nuovo progetto del Napoli Basket. Come giocatore, Ish ha una comprovata esperienza sia come marcatore, che da playmaker. Crediamo che possa ancora migliorare il suo basket e questa, per lui, è una grande opportunità per fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. Come persona è un leader sia nella vita privata che nella squadra. Ish è un giocatore forte, molto solido e leale. È quello che vogliamo per la nostra squadra e siamo entusiasti di dargli il benvenuto nella famiglia del Napoli Basket."