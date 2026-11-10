Derthona, riecco Vital: “Qui mi sento a casa e valorizzato”

Nella giornata di ieri, lunedì 9 novembre, Christian Vital si è ripresentato al suo pubblico, mostrando grande entusiasmo per il suo terzo anno in maglia bianconera: “Ringrazio la società e l’intera comunità di Tortona, mi fanno sentire estremamente valorizzato, è un qualcosa che non va mai dato per scontato, per questo mi sento tornato a casa. Quel che posso sicuramente assicurare è che sono venuto qui per lavorare duramente, ho parlato con la dirigenza, con lo staff tecnico, siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda nel continuare il solco del lavoro cominciato l’anno scorso”. Vital, che aveva cominciato la stagione coi cinesi degli Zhejiang Golden Bulls, arriva in un momento delicato per Tortona, con la squadra di Fioretti ferma a 2 vittorie e 5 sconfitte in campionato. L’obiettivo? Migliorare ancora: “allo stesso modo di come sono migliorato nella scorsa stagione rispetto alla mia prima stagione al Derthona, spero di fare altrettanto in questa terza annata”.