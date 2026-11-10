Derthona, riecco Vital: “Qui mi sento a casa e valorizzato”

Nella giornata di ieri, lunedì 9 novembre, Christian Vital si è ripresentato al suo pubblico, mostrando grande entusiasmo per il suo terzo anno in maglia bianconera: “Ringrazio la società e l’intera comunità di Tortona, mi fanno sentire estremamente valorizzato, è un qualcosa che non va mai dato per scontato, per questo mi sento tornato a casa. Quel che posso sicuramente assicurare è che sono venuto qui per lavorare duramente, ho parlato con la dirigenza, con lo staff tecnico, siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda nel continuare il solco del lavoro cominciato l’anno scorso”. Vital, che aveva cominciato la stagione coi cinesi degli Zhejiang Golden Bulls, arriva in un momento delicato per Tortona, con la squadra di Fioretti ferma a 2 vittorie e 5 sconfitte in campionato. L’obiettivo? Migliorare ancora: “allo stesso modo di come sono migliorato nella scorsa stagione rispetto alla mia prima stagione al Derthona, spero di fare altrettanto in questa terza annata”.
E sui compagni di squadra… “Ho dei grandi compagni di squadra a supportarmi, il roster ha mantenuto il nucleo fondamentale dello scorso anno”. Il classe 1997 ritroverà alla guida Mario Fioretti: “per me è molto importante aver ritrovato lo staff tecnico dell’anno scorso, coach Fioretti mi ha aiutato tanto a migliorare e io sono migliorato, anche di più di quanto mi aspettavo o di quanto si pensava fosse possibile. L’obiettivo è di migliorare in tutti gli aspetti, in difesa, nel playmaking, nella capacità di realizzare punti”. Vital ha chiuso la stagione 25-26 con 18.4 punti, 3.4 rimbalzi e 3 assist di media.
Mercoledì la sfida di Eurocup contro l’Hapoel Midtown Gerusalemme, in cui Vital potrebbe debuttare: “mi sento bene, oggi mi sono allenato per la prima volta in maniera completa con la squadra, ma la possibilità di scendere in campo sarà ovviamente una decisione dello staff tecnico”.
Anche il presidente Picchi si è mostrato entusiasta del ritorno di Vital: “in questo momento l’innesto di Vital può essere un segnale che vogliamo dare dopo un inizio di stagione con una situazione di classifica complicata in campionato”.