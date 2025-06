Udine, l'ultimo colpo è Aubrey Dawkins

LA CARRIERA - Nato l’8 maggio 1995 a Durham, in Carolina del Nord, è un’ala piccola statunitense di 198 cm per 93 kg. Figlio dell’ex giocatore NBA Johnny Earl Dawkins – che ha militato nei San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers e Detroit Pistons, oggi allenatore NCAA in Florida – è cresciuto in un ambiente fortemente legato alla pallacanestro. A livello collegiale ha vestito le maglie dei Michigan Wolverines e degli UCF Knights, distinguendosi per versatilità offensiva e percentuali solide al tiro. Dopo una stagione con gli Erie BayHawks nella NBA G League, ha partecipato nel 2022 alla NBA Summer League con i Boston Celtics. La sua prima esperienza europea è arrivata nella stagione 2020/2021 con il BG Göttingen, nella easyCredit BBL tedesca. In quella stagione – disputata a porte chiuse per via della pandemia – ha segnato 13,7 punti di media in 33 partite, tirando con un ottimo 46% da tre punti. Memorabili le sue prestazioni contro i Würzburg Baskets, con un totale di 33 punti e sei triple su otto tentativi nei due confronti diretti. Successivamente ha proseguito il suo percorso internazionale con esperienze nei principali campionati europei: in Turchia con le maglie di Ankara e Bursaspor (23 presenze in EuroCup), quindi con la G League Ignite negli USA e poi con il SC Derby Podgorica, con cui ha vinto la Coppa del Montenegro 2024 e raggiunto il secondo posto in campionato. Nel 2024 ha giocato anche in Portorico, affiancando Jhivvan Jackson agli Osos de Manatí, squadra con cui ha raggiunto le semifinali dopo 14 presenze. A seguire è approdato in Russia con il Pari Nizhny Novgorod, dove ha disputato 24 partite nella VTB United League con medie di 10 punti e 3 rimbalzi in 22 minuti di utilizzo. Nella seconda parte della stagione 2024/2025 è tornato in Germania con i Würzburg Baskets, contribuendo al cammino fino alle semifinali play-off. In 21 presenze ha fatto registrare 6,1 punti, 2,4 rimbalzi, con il 53,3% da due e il 42,1% da tre in 16 minuti di media".