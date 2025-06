Venezia, a ore la chiusura della trattativa con RJ Cole

Questo è quanto riportato da La Nuova di Venezia e Mestre in merito ai contatti sempre più frequenti tra la squadra di mercato orogranata e il 25enne nato in New Jersey: "Saranno decisive le prossime ore, ma trapela grande fiducia". Reduce da un'ottima annata tra BCL e campionato lituano col Rytas, nel passato di Cole il 2022/23 trascorso tra Grecia (Lavrio) e Germania (Braunschweig) e il percorso collegiale tra Howard e UConn. Per lui, coach Spahija immagina un impiego da point guard titolare.