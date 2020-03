Coronavirus, Milano-Real Madrid di Eurolega a porte chiuse al Forum

BASKET

La sfida di Eurolega tra Milano e Real Madrid, in programma martedì 3 marzo alle ore 20,45 e valida per il 27° turno, verrà disputata a porte chiuse al Forum di Assago. A renderlo noto l'Olimpia in un comunicato. La decisione è stata presa in accordo con EuroLeague Basketball e tenendo conto delle disposizioni delle autorità sanitarie della Regione Lombardia e del Comune di Assago.

L’Olimpia - si legge ancora nella nota - "adotterà tutte le misure cautelari e preventive necessarie a tutelare gli atleti e il personale che opererà nel corso della gara, sono pertanto cancellati i servizi di hospitality e tutte le attività che richiedono raccolta di persone in spazi ristretti, inclusi i servizi stampa". La squadra di Ettore Messina è reduce dalla sconfitta in Lituania contro lo Zalgiris Kaunas all'overtime, che ha complicato il suo cammino in Eurolega, che presenta un bilancio di 11 vittorie in 26 partite giocate.