Coppa Italia: la seconda semifinale sarà Brindisi-Pesaro, eliminate Trieste e Sassari

L’Happy Casa supera 93-81 l’Allianz con una gara solida, la Carpegna Prosciutto affonda la squadra di Pozzecco ai supplementari

Nella seconda giornata di quarti di finale di Coppa Italia di basket, Brindisi e Pesaro si aggiungono a Milano e Venezia come semifinaliste, forti delle vittorie su Trieste e Sassari. Nel primo match di giornata i pugliesi hanno la meglio sull’Allianz con una prestazione continua, sbocciata a inizio e fine gara. L’ultimo quarto di finale è infine un match splendido e una Carpegna Prosciutto eroica supera la squadra di Pozzecco ai supplementari 110-115.

HAPPY CASA BRINDISI-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 93-81

Forte della qualificazione alle ultime due finali di Coppa Italia, Brindisi si conquista la possibilità di accedere alla terza, superando il quarto di finale contro Trieste per 93-81. L’Happy Casa si merita la vittoria grazie soprattutto a una prestazione esperta, forte di giocatori più abituati a match di questo tipo. I pugliesi partono forte sin dall’inizio e riescono a chiudere il primo quarto sul 25-18, ma nelle due frazioni centrali l’Allianz dimostra di essere ben più che un osso duro. L’ultimo quarto si apre infatti con sole 5 lunghezze di vantaggio per Brindisi, che lo protegge per tutti e dieci minuti fino ad allungare al 93-81 finale. I pugliesi riescono a tirare con oltre il 50% dal campo, con l’Allianz che ne mette comunque poco meno di uno ogni due. In luce per l’Happy Casa un ottimo Udom, ben oltre la doppia doppia sfiorata con 12 punti, 9 rimbalzi e 5 assist: una prestazione a tutto tondo. Bell e Visconti pungono da tre, Gaspardo si merita la palma di miglior marcatore con ben 17 punti e la squadra di Vitucci strappa la semifinale contro Pesaro. Tra i triestini di Dalmasson, Doyle si prende invece l’amara soddisfazione di una doppia doppia da 16 punti e 10 assist, con Henry che ne infila altri 15 senza però colmare nell’ultimo quarto lo svantaggio che costa all’Allianz l’eliminazione.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 110-115

Spettacolo a folate nell’ultimo quarto di finale, alla fine la spunta un'infinita Pesaro. La squadra di Repesa comincia fortissimo con un parziale di 4-16 in poco più di tre minuti grazie a un inarrestabile Drell, ma i sardi riescono a ricucire lo strappo e a chiudere il primo quarto sopra di un punto (26-25). La seconda frazione si apre invece proprio al contrario, con Pesaro che incassa un 12-4 e riesce poi a ribaltare tutto con 12 punti consecutivi: un primo tempo a elastico che la Carpegna Prosciutto chiude sotto di quattro, ma con Drell e Robinson che firmano 32 punti (saranno 50 alla fine). Il secondo parte con l’ennesimo parzialone della serata, un 10-1 che lancia Pozzecco in un tentativo di fuga sul +13, annullato però a suon di triple. La squadra di Repesa riesce a mettere il naso avanti, ma i sardi si presentano comunque sopra di 6 punti (76-70) agli ultimi 10’. Il quarto quarto è l’unico che non vede strappi decisi, ma la candidate semifinaliste regalano uno splendido match, appaiate a 85 punti a 5’ dalla fine. Robinson e Cain finiscono fuori per falli, ma Pesaro va lo stesso avanti con una tripla di Filloy quando mancano 15 secondi. Dopo il time-out la Carpegna Prosciutto non fa fallo e incassa un siluro strepitoso di Gentile per il 99 pari che obbliga i supplementari. La versione eroica di Pesaro rivive anche all’overtime e Repesa festeggia una vittoria da scolpire nei ricordi: Robinson comanda con 27 punti, Filipovity va in doppia doppia aggiungendone 12 ai 13 assist e Filloy e Drell incantano quando serve. Per Brindisi strepitosa prestazione di Spissu, che sfiora addirittura la tripla doppia (20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) nonostante la dolorosa sconfitta in extremis.