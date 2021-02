Basket, Coppa Italia: l'Olimpia travolge Reggio Emilia e vola in semifinale con Venezia

COPPA ITALIA

Al Forum, Milano dilaga contro l'Unahotels: netto 80-52. Ora la Reyer, che batte 89-82 la Virtus Bologna priva di Belinelli

Sarà Olimpia Milano-Venezia la prima semifinale di Coppa Italia di basket. Al Forum, la formazione di Messina passeggia su Reggio Emilia, battuta con un netto 80-52 al termine di un match mai in discussione. A sfidare la capolista della Serie A saranno i detentori del titolo, che superano 89-82 una Virtus Bologna priva di Marco Belinelli (solo panchina per l'ex San Antonio) sfruttando la serata di grazia di Bramos (23) e Tonut (22). credits: Olimpia Milano

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 80-52

Match senza storia al Forum, con l'Olimpia che ipoteca il passaggio in semifinale già dopo i primi due periodi: dopo un parziale di 4-0 in favore dell'Unahotels, infatti, si scatenano Punter e LeDay, che insieme realizzano 15 dei 19 punti con cui la formazione di Messina chiude i primi 10 minuti. Il divario diventa ancora più ampio nel secondo quarto: il vantaggio tocca addirittura il +21 (36-15), per poi assestarsi sul +19 (41-22) a metà match. Il secondo tempo è pura accademia per Milano, che però non toglie il piede dall'acceleratore e arriva quasi a doppiare (61-31) Reggio Emilia. Solo nell'ultimo quarto, le Scarpette Rosse tirano i remi in barca, con la squadra di Martino che riesce almeno a pareggiare il periodo conclusivo (21-21). Finisce comunque 80-52, con una straripante Olimpia che vola in semifinale contro Venezia grazie ai 15 punti di Punter e LeDay. Buon esordio per il nuovo arrivo Jakub Wojciechowski, che chiude in doppia cifra (10).

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UMANA REYER VENEZIA 82-89

Venezia mantiene vivo il sogno del bis in Coppa Italia battendo una coriacea Virtus Bologna, costretta a rinunciare a Marco Belinelli, che assiste dalla panchina all'eliminazione dei suoi. L'avvio premia la Reyer, che vola subito sul +9 (17-8), trascinata da Bramos e Tonut (in doppia cifra già prima dell'intervallo lungo), mentre le Vu Nere provano a restare a contatto grazie agli assist di Teodosic e ai canestri di Hunter e Weems. A metà partita, la formazione di De Raffaele è avanti soltanto di un possesso (41-38). Nel terzo periodo partono ancora forte i campioni in carica, sul +10 grazie ai liberi di Tonut. Un parziale di 7-0, però, riporta la Virtus a -2 (57-59), prima della tripla di Daye (Mvp della scorsa edizione) che fissa sul 65-61 il punteggio a fine terzo periodo. L'ultimo si apre con una scatenata Reyer, che torna sul +11 grazie al parziale di 10-3 e, di fatto, chiude i giochi rispondendo ad ogni tentativo di Bologna di rientrare in partita. Finisce 89-82: ben metà dei punti di Venezia li mettono a segno Michael Bramos (doppia doppia con 23 punti e 13 rimbalzi) e Stefano Tonut (22). Ora, la sfida all'Olimpia per un posto in finale.