Ciclismo, Vuelta: Pedersen conquista la diciannovesima tappa, Evenepoel sempre più leader

VUELTA

Il corridore della Trek-Segafredo taglia per primo il traguardo a Talavera de la Reina, il belga ipoteca la maglia rossa

© Getty Images Manca ormai pochissimo alla conclusione della Vuelta 2022 e Remco Evenepoel si avvicina sempre di più alla conquista della corsa spagnola. Il leader della classifica generale resta maglia rossa anche dopo la diciannovesima tappa, 138 chilometri con partenza e arrivo a Talavera de la Reina. Ad aggiudicarsi la frazione ci pensa Mads Pedersen della Trek-Segafredo. Domani penultima tappa, 181 chilometri da Moralzarzal a Puerto de Navacerrada.

E’ sempre più la Vuelta di Remco Evenepoel. A sole due tappe dalla conclusione, il belga della Quick-Step resta saldo al comando della classifica generale della corsa spagnola e ormai il destino è solo nelle sue mani. La maglia rossa amministra nella tappa odierna, la diciannovesima di questa edizione 2022 con 138 chilometri prevalentemente pianeggianti con solo un paio di gran premi della montagna non troppo impegnativi (partenza e arrivo tutto a Talavera de la Reina). Dopo una gara senza grandi emozioni e senza attacchi o tentativi di fuga, complice anche il tracciato poco adatto, si decide tutto allo sprint negli ultimi metri: a tagliare per primo il traguardo è lo specialista danese Mads Pedersen della Trek-Segafredo, bravo ad aggiudicarsi la volata bruciando tutti al fotofinish. Domani penultima tappa della Vuelta 2022, 181 chilometri in salita da Moralzarzal a Puerto de Navacerrada, ultimissima occasione per provare a riaprire clamorosamente una corsa che sembra avere già un vincitore.