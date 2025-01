Virtus, si dimette il CdA. Zanetti: "Serviva una ventata d'aria fresca"

Nella conferenza stampa all'Hotel Savoia, Massimo Zanetti ha rassegnato le dimissioni da presidente della Virtus Bologna. Con lui altri due membri del Consiglio d'Amministrazione delle Vu Nere, Nicola Gualdandi e Giuseppe Sermasi: "Ieri io e i miei colleghi consiglieri abbiamo dato le dimissioni perché dovevamo farlo per cambiare il CdA. In questa maniera, quando faremo l’assemblea nel più breve tempo possibile, e non ci sarà più probabilmente il signor Baraldi. Dopo tanti anni serviva una ventata di aria fresca. Io, col signor Baraldi, è un sodalizio sportivo nato col Bologna calcio, poi ciclismo e basket. È stato un uomo di fiducia."