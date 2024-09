Will Clyburn parla chiaro: "Portare la Virtus su un altro livello"

BASKET

La nuova ala si è presentata piena di stimoli: "Shengelia ci ha messo poco a convincermi, ma non sono qui per essere Michael Jordan"

© X La sede di CRIF a Bologna ha vissuto il martedì mattina più caotico della storia. In via della Beverara è stato difatti presentato alla stampa Will Clyburn, pezzo grosso del mercato della Virtus Bologna edizione 2024/25 e colonna portante del progetto tecnico affidato a coach Banchi. Il campione di Eurolega 2019 col CSKA non ha nascosto l'ambizione di aggiungere trofei alla bacheca personale grazie alle V Nere.

"Sono emozionato di essere qui, dal primo momento in cui ho ricevuto la chiamata.Voglio portare la Virtus su un altro livello. La mia famiglia ama la città, è più piccola rispetto ad altre cui eravamo abituati. Ante, Toko, Danny (Hackett, nda) e Achille li conosco già, quando mi ha chiamato Shengelia ci ha messo poco a convincermi, è stata una decisione rapida".

COESISTENZA CON BELINELLI

"L'anno scorso coach Banchi ha fatto un gradissimo lavoro nell'assemblare il gruppo l'anno scorso. Io e Hackett abbiamo vinto un'Eurolega insieme, con Toko ho trascorso diversi anni e ci frequentiamo anche con le famiglie fuori dal campo, Belinelli sappiamo tutti cosa può dare. Se posso essere un atleta con esperienza e poter aiutare qualche mio compagno che non ha mai visto l'Eurolega, sarò felicissimo di poterlo fare".

COSTRUIRE UN'EUROLEGA DI ALTO LIVELLO

"Durante il ritiro è fondamentale cercare di diventare una famiglia il prima possibile, conoscersi e lavorare insieme per capire cosa poter portare come singoli a un obiettivo comune. Il livello di Eurolega sale ogni anno, se penso che con l'Efes non ci siamo qualificati con Micic e Larkin dopo averne vinte due di fila..."

COME APPROCCIARE LA STAGIONE DA ROOKIE IN EUROLEGA

"Ci saranno alti e bassi durante l'anno, specialmente nei primi anni di Eurolega. Bisogna abituarsi a viaggiare tanto, giocare tanto, adattare la propria fisicalità al gioco. L'importante è ascoltare i consigli dello staff e dei veterani, tenere la testa alta qualsiasi sia il risultato sul parquet. Sono stato fortunato ad avere David Blatt nel mio anno al Darussafaka, è fondamentale avere un supporto del genere per imparare dagli errori che si fanno".

COSTRUIRE UN'EUROLEGA DI ALTO LIVELLO

BANCHI E IL GRUPPO

"La prima chiamata che ho avuto con coach Banchi è stata fantastica, volevo farmi conoscere il prima possibile e lui aveva già una chiarissima idea di come utilizzarmi. Quando hai tanti volti nuovi a inizio stagione devi essere in grado di adattarti a tante situazioni, e lo staff è preparato per dare a ciascuno l'ambiente migliore in cui lavorare. Ricordo quando giocavo da avversario a Bologna il tifo era fantastico, a livello di responsabilità sarà uno stimolo ulteriore: non sono qui per essere una superstar come Michael Jordan ma per aiutare la squadra a crescere".