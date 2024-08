Belinelli accoglie Clyburn: "Per anni il migliore nel suo ruolo"

BASKET

La guardia 38enne ha inaugurato la stagione davanti ai microfoni: "Abbiamo molti volti nuovi, ci vorrà tempo. Ma faremo bene"

Nella prima conferenza stampa del 2024/25 della Virtus Bologna non poteva che esserci anche il capitano bianconero, Marco Belinelli. Alla quinta stagione dal ritorno in NBA, l'esterno di San Giovanni in Persiceto ha parlato davanti ai microfoni da leader indiscusso: non sono mancati i riferimenti al passato e qualche inevitabile accenno al futuro, tra ambizioni Scudetto e playoff di Eurolega.

© Ufficio Stampa

PREPARAZIONE AL COMPLETO

"Contento di ripartire con una squadra nuova, fin da subito quasi tutti insieme. Bisogna pensare che ci vorrà un attimo di tempo, ci sono 7 giocatori nuovi, ma vogliamo fare bene".

REPARTO ESTERNI CON CLYBURN

"È un giocatore che conosciamo tutti, ha vinto Eurolega. Viene da un anno forse un po' complicato, penso che venga qui con grandi motivazioni. Sono contento di essere un suo compagno di squadra, per anni è stato il migliore nel suo ruolo".

© IPA

ASPETTATIVE IN EUROLEGA

"Ci sono 6 squadre di un livello molto alto, anche economico. L'anno scorso abbiamo pagato molto l'assenza di Cordinier e Hackett, ci ha rallentato e non ci ha fatto vincere quelle 2/3 gare nel momento più duro. La chiave è la parte fisica: bisogna arrivare a gennaio/febbraio con la speranza e la garanzia di stare bene. Fino a gennaio era stata un'Eurolega illegale, non avevo mai sentito un calore del genere coi tifosi e da tutta Bologna. Abbiamo una squadra nuova, con diversi che saranno alla prima stagione in Eurolega. Tutte le partite, in casa e in trasferta, saranno complicatissime".