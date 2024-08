Luca Baraldi: "Grande fiducia in Banchi, squadra molto motivata"

BASKET

Il CEO della Virtus Bologna conferma il ds Ronci e promuove il mercato: "Raggiunti tutti gli obiettivi. Cacok? Lo aspetteremo"

© IPA Terzo giorno di lavoro per la nuova Virtus Bologna e primo allenamento aperto al pubblico. È stata anche l'occasione per raccogliere parole e pensieri del CEO Luca Baraldi che ha toccato gli argomenti più caldi dell'estate virtussina: dalla trattativa con la cordata israeliana, ai colpi di mercato, fino agli obiettivi per la stagione che inizierà tra meno di un mese con la Supercoppa.

GLI OBIETTIVI STAGIONALI

"In campionato Milano rimane la società con cui ci confrontiamo. Ma non dimentichiamo Tortona, Trapani - neopromossa di tutto rispetto - Venezia, Brescia. Il livello del campionato si sta alzando. Ho grandissimo rispetto di Milano, credo che dobbiamo andare d'accordo, siamo le due società di Eurolega, un esempio del basket italiano. L'Eurolega è molto impegnativa, l'obiettivo è confermare quanto fatto lo scorso anno. È una squadra nuova, abbiamo un gruppo di giocatori molto motivato, l'allenatore è stracarico, abbiamo grande fiducia in Luca Banchi".

© IPA

IL ROSTER

"Abbiamo qualche carenza perchè Cacok sta recuperando, ma ci siamo strutturati per avere due ragazzi che ci aiutano in allenamento, tra cui Gamble che è amatissimo dai tifosi. La società è attenta a tutto, ma noi preferiamo aspettare un mese in più Cacok che rischiare con giocatori nuovi. È stata una scelta ponderata. La squadra è stata fatta giorno dopo giorno da Paolo Ronci e Luca Banchi. Quasi tutti gli obiettivi che ci siamo posti li abbiamo raggiunti".

© IPA

LA VERITÀ SU NAPIER

"A un certo punto abbiamo trattato Napier, ma non ci siamo trovati come condizioni economiche. E non volevamo avere neppure troppi galli nel pollaio. Morgan è stata una scelta di prospettiva, non una seconda scelta. Lo stesso tipo di scelta fatte con Tucker e Grazulis. Non abbiamo rinuciato a niente, al di là del budget. E gli azionisti hanno dato l'ok a un extrabudget rispetto alle previsioni originarie. Ringrazio molti imprenditori di Bologna che quando è uscita la notizia dell'uscita di Segafredo hanno aumentato di loro iniziativa la sponsorizzazione, fino a 10 volte rispetto all'anno scorso. Non me l'aspettavo e li ringrazio. L'affetto della gente e dell'imprenditoria bolognese è veramente grande. Anche la campagna abbonamenti è stata impressionante, +40% rispetto alle previsioni. Ora mi aspetto una risposta dalla squadra in campo e dal pubblico".

© IPA

LA TRATTATIVA CON LA CORDATA ISRAELIANA

"Le domande che riguardano la società andrebbero fatte agli azionisti. Comunque c'è stata questa trattativa, è vero che i soci e in particolare Gherardi ha avuto posizione di rifiuto. Io condivido la sua idea al 100%, credo che questa società possa trovare le risorse nel proprio territorio. Credo che la Virtus profumi d'Italia. Poi in altri ambiti e sport abbiamo visto la presenza di fondi stranieri. Ma per quanto ci riguarda pensiamo di poter andare avanti così. Le cose potranno cambiare nel tempo, ma lo stesso dottor Zanetti ha detto che non ci sarà per sempre. In questo momento però non vedo cambiamenti imminenti all'orizzonte".

IL CONTRATTO DEL DS RONCI

"Paolo Ronci ha verbalmente rinnovato il contratto con me, che sono il suo Amministratore Delegato. E a brevissimo verrà depositato un contratto biennale. Per quanto riguarda la mia posizione, io non devo trattare niente, il mio contratto è scaduto. Poi decideranno gli azionisti, col rinnovo delle cariche e l'approvazione del bilancio. Io ho fatto il mio lavoro, non ho segnali che mi vogliano mandare via".

IL NUOVO PALAZZETTO

"Secondo quanto ci dice Fiera di Bologna va tutto come previsto, sarà pronto per settembre 2026. Noi però non siamo attori nella costruzione, ma saremo inquilini, stiamo a quanto ci dice la Fiera, con cui comunque abbiamo un ottimo rapporto".