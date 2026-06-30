Clamoroso in Nba: LeBron James lascia i Lakers, i Warriors lo sognano in coppia con Steph Curry

LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo otto stagioni, culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella Nba giocherà in un'altra franchigia la sua 24.a stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il 'Re' dell'Nba. Ad annunciarlo è stato il CEO di Klutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James, 42 anni a dicembre, ha comunicato alla dirigenza gialloviola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco, con i Golden State Warriors, dove formerebbe una coppia super con Steph Curry. Lebron James e Curry hanno conquistato l'oro olimpico a Parigi 2024 con la Nazionale Usa. Per Lebron ci sono altre due ipotesi per il futuro: un ritorno a Cleveland, dove aveva cominciato nel 2003, o a Miami, per cui nel 2010 aveva lasciato i Cavs, dove poi era tornato nel 2014 fino al 2018 (con la conquista del titolo del 2016).