Europei atletica: bronzo Desalu nei 200 metri, oro ad Ansah

"Questa medaglia è il coronamento della mia pluriennale carriera. Dal 2014 sono in nazionale, ho fatto tre Olimpiadi, da Rio a Parigi. Ero sempre lì, ma finalmente ho ottenuto questa medaglia. Non è il metallo più bello, ma per me è come se fosse oro. Questa medaglia è la risposta a chi ha detto che la velocità italiana ha fatto un passo indietro. Abbiamo già detto tutto". Così Fausto Desalu dopo il bronzo nei 200 metri agli Europei di atletica di Birmingham