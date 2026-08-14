Europei atletica: bronzo Desalu nei 200 metri, oro ad Ansah

14 Ago 2026 - 23:09
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© italyphotopress

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Fausto Desalu è medaglia di bronzo nei 200 metri agli Europei di atletica di Birmingham. L'azzurro chiude terzo dopo il fotofinish col tempo di 20"26. Settimo l'altro azzurro Filippo Dezza, oro al tedesco Owen Ansah.

"Questa medaglia è il coronamento della mia pluriennale carriera. Dal 2014 sono in nazionale, ho fatto tre Olimpiadi, da Rio a Parigi. Ero sempre lì, ma finalmente ho ottenuto questa medaglia. Non è il metallo più bello, ma per me è come se fosse oro. Questa medaglia è la risposta a chi ha detto che la velocità italiana ha fatto un passo indietro. Abbiamo già detto tutto". Così Fausto Desalu dopo il bronzo nei 200 metri agli Europei di atletica di Birmingham

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