Ginnastica ritmica: Raffaeli bronzo mondiale, primo pass azzurro per i Giochi

Sofia Raffaeli è medaglia di bronzo nel concorso generale individuale ai Mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. Per la quarta edizione consecutiva l'azzurra si è assicurata il podio, dopo lo storico trionfo di Sofia 2022, la piazza d'onore di Valencia 2023 ed il terzo posto di Rio de Janeiro 2025. La ventunenne marchigiana si è aggiudicata ancora una medaglia di bronzo con il punteggio complessivo di 117.550, dietro alla tedesca Darja Varfolomeev, oro in 119.500, e alla bulgara Stiliana Nikolova. La giovane azzurra, finendo nella top-3, mette inoltre la firma sulla primo pass olimpico dell'Italia Team per i Giochi di Los Angeles 2028.