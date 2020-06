Caso Floyd, la rabbia di Jordan: "Ne abbiamo abbastanza"

Anche il mondo dello sport si muove per George Floyd, l'afroamericano morto il 25 maggio 2020, dopo che l'agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin si inginocchiò sul suo collo per almeno 7 minuti, mentre l'uomo era ammanettato e giaceva a faccia in giù sulla strada. Mentre i campioni a stelle e strisce hanno preso parte a marce di protesta e espresso la loro contrarietà sui social e con dichiarazioni pubbliche, a migliaia di km di distanza anche Marcus Thuram Jadon Sancho e Achraf Hakimi dicono no al razzismo: il primo, dopo aver segnato ha fatto kneeling, come Colin Kaepernick; il gioiello del Dortmund, dopo il primo dei tre gol al Paderborn, ha mostrato una maglietta con la scritta "Giustizia per George Floyd", imitato dal compagno anche a lui a segno nella goleada.