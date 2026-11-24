Il Consiglio Federale della Federciclismo nella riunione del 21 novembre u.s., a seguito della comunicazione della Regione Friuli V.G. del 19 ottobre 2026, ha disposto il commissariamento del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, nominando quale Commissario Straordinario il Vicepresidente Dott. Carmine Acquasanta, disponendo al contempo verifica contabile-amministrativa sia in ordine al progetto 'Go!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025' e alla relativa attività di rendicontazione dello stesso, sia in ordine alla gestione amministrativa del Comitato, designando per tali incombenze il Collegio dei Revisori dei Conti.