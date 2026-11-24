"Sinner? Gli auguriamo il meglio, è un patrimonio nazionale e simbolo di una gioventù positiva. È la metafora della vita e dello sport: capita a tutti di avere incidenti, Sinner ora ci manca e c'è grande nostalgia di Sinner". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della presentazione della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo 2025 allo Stadio Olimpico, in merito all'operazione al ginocchio destro di Jannik Sinner. "La sua presenza in campo sembrava rassicurante. C'è grande entusiasmo, ma ci deve spingere a fare un salto di qualità senza di lui. Dobbiamo stargli vicino e fargli sentire il nostro affetto e la nostra vicinanza", aggiunge Abodi, che si sofferma sui mesi aspettati prima dell'operazione: "Operazione tardiva? Il team e la famiglia hanno fatto la scelta più giusta secondo loro".