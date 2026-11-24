Dopo quasi due mesi di Serie A1, tornano le competizioni europee. Esclusa la Reale Mutua Fenera Chieri '76, che scenderà in campo direttamente negli ottavi di CEV Cup grazie al 'bye' pescato nel sorteggio di luglio, le altre cinque formazioni del massimo campionato inizieranno questa settimana la loro avventura continentale. Di seguito il programma e la trasmissione delle cinque partite. In CEV Champions League match casalinghi per Scandicci e Milano, grande attesa per il derby italiano tra Conegliano e Novara, in programma giovedì. In CEV Challenge Cup, trasferta ad Atene per Vallefoglia. Da quest'anno, cambia il regolamento europeo sul Golden Set: si giocherà in caso di una vittoria per squadra, indipendentemente dal risultato. Vallefoglia, e come lei tutte le squadre quando arriveranno le fasi ad eliminazione diretta, dovranno quindi vincere sia l'andata che il ritorno per evitare il set di spareggio.