Varese, Bulgheroni: "Obiettivo? Competere nella lotta per i playoff"

Il presidente dell'Openjobmetis, intervistato da La Prealpina, ha parlato delle prime mosse ufficiali del mercato biancorosso, a partire dalla conferma del nucleo di italiani: "La società ha compiuto uno sforzo importante e rispettato un impegno con i tifosi per mantenere un asse portante che speriamo possa durare nel tempo. Crediamo che la continuità in panchina sia un aspetto fondamentale per costruire una squadra in grado di mettere in campo aggressività, energia e impegno a prescindere da chi ne farà parte. Questo è il marchio di fabbrica del gioco di Kastritis e lo resterà anche il prossimo anno. Obiettivo per il 2025/26? Fare un passo in avanti e competere nella lotta per i playoff. Non significa obbligatoriamente arrivare fra le prime 8, ma restare nel gruppo che compete per raggiungerli senza restare invischiati nella lotta salvezza. Budgeti in aumento? La cosa importante è che abbia proseguito la sua crescita, confermando il trend positivo delle ultime 4 stagioni. In futuro l'obiettivo è raggiungere una consistenza che ci permetta di avere qualche ambizione in più in campionato e stabilizzarci nella qualificazione all'Europa. Ma conterà soprattutto spendere bene le risorse disponibili; completato il parco italiani, abbiamo iniziato ad operare sugli stranieri e sono convinto che uno o due innesti possano arrivare in tempi non troppo lunghi".