Il 6/6 da 3 punti nella vittoria contro la Stella Rossa (101-86) è il massimo in carriera in Eurolega per triple realizzate da Fabien Causeur in singola partita. Nelle 13 stagioni precedenti, il 37enne francese si era fermato per 3 volte a 5 triple realizzate, in un paio di occasioni in maglia Baskonia e una volta col Real Madrid.