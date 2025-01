Basket Eurolega: l'Olimpia travolge il Maccabi, netta vittoria a Belgrado

Terzo successo nelle ultime cinque gare per l'Olimpia Milano, che travolge il Maccabi Tel-Aviv: 107-74 sugli israeliani e poker in trasferta. Iniziano subito col piede giusto le scarpette rosse, che trovano una tripla di Shields e volano sul 5-2, prima di essere raggiunti e superati dai rivali (8-7). Il Maccabi risponde colpo su colpo con Randolph, poi stacca la spina: Brooks e LeDay firmano il +8 e il vantaggio al termine del primo quarto (20-14). Il secondo periodo vede l'Olimpia Milano in totale controllo, senza scendere mai sotto i due possessi di vantaggio. Mirotic, che realizzerà 13 punti nel primo tempo, aiuta i suoi a mantenere a lungo il +4, Shields e Bolmaro fanno il resto. EA7 sul +9, prima del parziale rientro dei rivali: è 45-37 a metà gara, l'ultimo canestro è israeliano con DeJulius. Nel terzo quarto Bolmaro entra in doppia cifra e firma il +13 dei suoi, che dilagano con Shields e la sua tripla. Il +17 dell'Olimpia spegne definitivamente il Maccabi, che affonda: Messina gestisce le energie ed è 78-54 nel terzo quarto. L'ultimo periodo è di pura accademia per l'Olimpia Milano, che arriva sul +35 (99-64) e sfonda cento punti. Un disastroso Maccabi trova la sua prima tripla a quaranta secondi dal termine e viene nettamente sconfitto: 107-74 e quarto successo di fila in trasferta per l'Olimpia Milano. Cinque i giocatori in doppia cifra: Shields (18) top-scorer davanti a LeDay-Mirotic (17), Brooks (15) e Bolmaro (14). Le scarpette rosse confermano così la zona play-in, score di 11 vittorie e 9 ko. Maccabi penultimo: 5 vittorie e 15 sconfitte.