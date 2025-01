Brescia, Dowe: "Non sono totalmente soddisfatto della mia stagione"

Intervistato a “Basket Time” e sul “Giornale di Brescia”, Chris Dowe ha parlato del suo ruolo nella Germani Brescia: “Sto ricoprendo un ruolo diverso rispetto a quello al quale sono abituato. So cosa posso fare, e quindi non sono del tutto contento della mia stagione. Tuttavia la squadra vince, è prima in classifica ed è stupendo. Sono io che sono... un perfezionista. Il mio compito e facilitare il lavoro di chi è in campo. Abbiamo grandissimi giocatori come Della Valle, Bilan e Ivanovic. Di solito vado dentro insieme a Burnell, e sono chiamato a mettere in ritmo chi è sul parquet con me. Ho meno tiri a disposizione, metto in mostra una parte limitata del mio repertorio. Non c'è alcunché di cui lamentarsi. So solo che posso dare di più”.